Harga ParaSwap Hari Ini

Harga live ParaSwap (PSP) hari ini adalah $ 0.0040554, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PSP ke USD saat ini adalah $ 0.0040554 per PSP.

ParaSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,416,080, dengan suplai yang beredar 1.09B PSP. Selama 24 jam terakhir, PSP diperdagangkan antara $ 0.00385611 (low) dan $ 0.00413585 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.1, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00385611.

Dalam kinerja jangka pendek, PSP bergerak +1.59% dalam satu jam terakhir dan -4.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ParaSwap (PSP)

Kapitalisasi Pasar $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Suplai Peredaran 1.09B 1.09B 1.09B Total Suplai 1,115,352,912.186205 1,115,352,912.186205 1,115,352,912.186205

