Harga live Party Parrot hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PARROT adalah 14,967.94 USD. Lacak informasi harga aktual PARROT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Party Parrot hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PARROT adalah 14,967.94 USD. Lacak informasi harga aktual PARROT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PARROT

Info Harga PARROT

Penjelasan PARROT

Situs Web Resmi PARROT

Tokenomi PARROT

Prakiraan Harga PARROT

Logo Party Parrot

Harga Party Parrot (PARROT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PARROT ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Party Parrot (PARROT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:45:56 (UTC+8)

Harga Party Parrot Hari Ini

Harga live Party Parrot (PARROT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PARROT ke USD saat ini adalah -- per PARROT.

Party Parrot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,967.94, dengan suplai yang beredar 998.38M PARROT. Selama 24 jam terakhir, PARROT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00140988, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PARROT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Party Parrot (PARROT)

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

--
----

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

998.38M
998.38M 998.38M

998,384,509.256269
998,384,509.256269 998,384,509.256269

Kapitalisasi Pasar Party Parrot saat ini adalah $ 14.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PARROT adalah 998.38M, dan total suplainya sebesar 998384509.256269. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.97K.

Riwayat Harga Party Parrot USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140988
$ 0.00140988$ 0.00140988

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.03%

-13.03%

Riwayat Harga Party Parrot (PARROT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Party Parrot ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Party Parrot ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Party Parrot ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Party Parrot ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-37.07%
60 Hari$ 0-33.08%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Party Parrot

Prediksi Harga Party Parrot (PARROT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PARROT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Party Parrot (PARROT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Party Parrot berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Party Parrot yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga PARROT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Party Parrot.

Apa yang dimaksud dengan Party Parrot (PARROT)

The Party Parrot project is a lively memecoin initiative inspired by the popular animated parrot GIFs from the "Cult of the Party Parrot" website, which celebrates fun and festive expressions through its vibrant animations. This project aims to create a community-driven cryptocurrency that embodies joy and celebration, encouraging participants to engage in a playful environment while investing.

The Party Parrot initiative is not just about cryptocurrency; it represents a cultural phenomenon that merges finance with fun, aiming to make every day feel like a celebration. Its branding leverages the colorful imagery associated with parrots, making it instantly recognizable within the crowded memecoin landscape.

Overall, the Party Parrot project encapsulates the essence of memecoins by blending entertainment with investment opportunities, appealing to both seasoned crypto enthusiasts and newcomers alike who are looking for an enjoyable way to participate in the cryptocurrency market.

The project's focus on community-driven growth and celebration positions it as a unique player in the rapidly evolving landscape of digital currencies, making it an intriguing option for those interested in exploring new avenues within the crypto space while enjoying the lighter side of financial investment.

Sumber Daya Party Parrot (PARROT)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Party Parrot

Berapa nilai 1 Party Parrot pada tahun 2030?
Jika Party Parrot tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Party Parrot tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:45:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Party Parrot (PARROT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

