Harga PathOS Hari Ini

Harga live PathOS (PATHOS) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PATHOS ke USD saat ini adalah -- per PATHOS.

PathOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,325.38, dengan suplai yang beredar 21.00M PATHOS. Selama 24 jam terakhir, PATHOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00473122, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PATHOS bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -26.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PathOS (PATHOS)

Kapitalisasi Pasar $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PathOS saat ini adalah $ 10.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PATHOS adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.33K.