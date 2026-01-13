Berapa harga saat ini dari PCGAMEFI?

Harga langsung dari PCGAMEFI (PCGAMEFI) adalah Rp4.03160587318350000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi PCGAMEFI di pasar?

PCGAMEFI saat ini berada pada peringkat pasar #6803, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp2027205356.177100000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari PCGAMEFI?

Jumlah token yang beredar dari PCGAMEFI adalah 502497759.71084356 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari PCGAMEFI?

Dalam 24 jam terakhir, PCGAMEFI diperdagangkan dalam kisaran Rp3.77694622158750000 (terendah 24 jam) hingga Rp4.26773869827450000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak PCGAMEFI dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

PCGAMEFI mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp11.70794379698700000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp3.46754821895400000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan PCGAMEFI hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk PCGAMEFI?

Pergeseran harga saat ini sebesar -5.27% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Ethereum Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.