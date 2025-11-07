Harga peanie Hari Ini

Harga live peanie (PEANIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEANIE ke USD saat ini adalah -- per PEANIE.

peanie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 182,883, dengan suplai yang beredar 992.06M PEANIE. Selama 24 jam terakhir, PEANIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02478969, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PEANIE bergerak +1.72% dalam satu jam terakhir dan -17.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar peanie (PEANIE)

Kapitalisasi Pasar $ 182.88K$ 182.88K $ 182.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 182.88K$ 182.88K $ 182.88K Suplai Peredaran 992.06M 992.06M 992.06M Total Suplai 992,055,991.952141 992,055,991.952141 992,055,991.952141

Kapitalisasi Pasar peanie saat ini adalah $ 182.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEANIE adalah 992.06M, dan total suplainya sebesar 992055991.952141. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 182.88K.