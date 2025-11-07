BursaDEX+
Harga live Peapods Finance hari ini adalah 1.22 USD. Lacak informasi harga aktual PEAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEAS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEAS

Info Harga PEAS

Penjelasan PEAS

Whitepaper PEAS

Situs Web Resmi PEAS

Tokenomi PEAS

Prakiraan Harga PEAS

Logo Peapods Finance

Harga Peapods Finance (PEAS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PEAS ke USD:

$1.22
-1.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Peapods Finance (PEAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:35 (UTC+8)

Informasi Harga Peapods Finance (PEAS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.14
Low 24 Jam
$ 1.23
High 24 Jam

$ 1.14
$ 1.23
$ 11.74
$ 0.182074
+0.32%

-0.95%

-34.37%

-34.37%

Harga aktual Peapods Finance (PEAS) adalah $1.22. Selama 24 jam terakhir, PEAS diperdagangkan antara low $ 1.14 dan high $ 1.23, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEAS adalah $ 11.74, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.182074.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEAS telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, -0.95% selama 24 jam, dan -34.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Peapods Finance (PEAS)

$ 12.14M
--
$ 12.14M
9.94M
9,937,779.002116563
Kapitalisasi Pasar Peapods Finance saat ini adalah $ 12.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEAS adalah 9.94M, dan total suplainya sebesar 9937779.002116563. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.14M.

Riwayat Harga Peapods Finance (PEAS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Peapods Finance ke USD adalah $ -0.011803582229283.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Peapods Finance ke USD adalah $ -0.8921533040.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Peapods Finance ke USD adalah $ -0.9454117940.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Peapods Finance ke USD adalah $ -4.420916863345766.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.011803582229283-0.95%
30 Days$ -0.8921533040-73.12%
60 Hari$ -0.9454117940-77.49%
90 Hari$ -4.420916863345766-78.37%

Apa yang dimaksud dengan Peapods Finance (PEAS)

Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’.

The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system.

The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed.

Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Peapods Finance (PEAS)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Peapods Finance (USD)

Berapa nilai Peapods Finance (PEAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Peapods Finance (PEAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Peapods Finance.

Cek prediksi harga Peapods Finance sekarang!

PEAS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Peapods Finance (PEAS)

Memahami tokenomi Peapods Finance (PEAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEAS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Peapods Finance (PEAS)

Berapa nilai Peapods Finance (PEAS) hari ini?
Harga live PEAS dalam USD adalah 1.22 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEAS ke USD saat ini?
Harga PEAS ke USD saat ini adalah $ 1.22. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Peapods Finance?
Kapitalisasi pasar PEAS adalah $ 12.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEAS?
Suplai beredar PEAS adalah 9.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEAS?
PEAS mencapai harga ATH sebesar 11.74 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEAS?
PEAS mencapai harga ATL 0.182074 USD.
Berapa volume perdagangan PEAS?
Volume perdagangan 24 jam live PEAS adalah -- USD.
Akankah harga PEAS naik lebih tinggi tahun ini?
PEAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Peapods Finance (PEAS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

