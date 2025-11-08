Harga Pege Hari Ini

Harga live Pege (PEGECOIN) hari ini adalah $ 0.0000155, dengan perubahan 2.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEGECOIN ke USD saat ini adalah $ 0.0000155 per PEGECOIN.

Pege saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,425.74, dengan suplai yang beredar 998.59M PEGECOIN. Selama 24 jam terakhir, PEGECOIN diperdagangkan antara $ 0.00001434 (low) dan $ 0.00001545 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00722476, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001424.

Dalam kinerja jangka pendek, PEGECOIN bergerak +1.15% dalam satu jam terakhir dan -11.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pege (PEGECOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Suplai Peredaran 998.59M 998.59M 998.59M Total Suplai 998,594,470.158069 998,594,470.158069 998,594,470.158069

Kapitalisasi Pasar Pege saat ini adalah $ 15.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEGECOIN adalah 998.59M, dan total suplainya sebesar 998594470.158069. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.43K.