Harga Pendulum Hari Ini

Harga live Pendulum (PEN) hari ini adalah $ 0.02193317, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEN ke USD saat ini adalah $ 0.02193317 per PEN.

Pendulum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,859,462, dengan suplai yang beredar 84.78M PEN. Selama 24 jam terakhir, PEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.351594, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00417427.

Dalam kinerja jangka pendek, PEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +29.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pendulum (PEN)

Kapitalisasi Pasar $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Suplai Peredaran 84.78M 84.78M 84.78M Total Suplai 149,933,229.0 149,933,229.0 149,933,229.0

