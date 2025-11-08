Harga Penguru Hari Ini

Harga live Penguru (PENGURU) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PENGURU ke USD saat ini adalah -- per PENGURU.

Penguru saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,810.22, dengan suplai yang beredar 850.58M PENGURU. Selama 24 jam terakhir, PENGURU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PENGURU bergerak +0.97% dalam satu jam terakhir dan -26.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Penguru (PENGURU)

Kapitalisasi Pasar $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K Suplai Peredaran 850.58M 850.58M 850.58M Total Suplai 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Kapitalisasi Pasar Penguru saat ini adalah $ 19.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PENGURU adalah 850.58M, dan total suplainya sebesar 850576444.953077. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.81K.