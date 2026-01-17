Berapa harga saat ini dari Pepe Inverted?

Pepe Inverted (ƎԀƎԀ) diperdagangkan pada Rp, mencerminkan pergerakan harga sebesar 2.11% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Pepe Inverted dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,The Boy’s Club, ƎԀƎԀ sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif ƎԀƎԀ diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, ƎԀƎԀ mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Pepe Inverted?

Terdapat 420690000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat ƎԀƎԀ?

Pepe Inverted saat ini menempati peringkat pasar #7400 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1508227463.898181000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Pepe Inverted dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.11% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Pepe Inverted dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,The Boy’s Club, ƎԀƎԀ menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.