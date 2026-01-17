Harga Pepe Predator (SNAKE)
Harga live Pepe Predator (SNAKE) hari ini adalah $ 0.00029267, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNAKE ke USD saat ini adalah $ 0.00029267 per SNAKE.
Pepe Predator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,267, dengan suplai yang beredar 100.00M SNAKE. Selama 24 jam terakhir, SNAKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00219031, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010365.
Dalam kinerja jangka pendek, SNAKE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +7.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Pepe Predator saat ini adalah $ 29.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNAKE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.27K.
--
--
+7.39%
+7.39%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Pepe Predator ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pepe Predator ke USD adalah $ +0.0000207889.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pepe Predator ke USD adalah $ +0.0000304170.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pepe Predator ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ +0.0000207889
|+7.10%
|60 Hari
|$ +0.0000304170
|+10.39%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Pepe Predator berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga pasar saat ini untuk SNAKE?
Harga saat ini adalah Rp4.94685627034417000, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pembaruan harga mencerminkan data pasar agregat secara langsung.
Berapa likuiditas yang dimiliki Pepe Predator di berbagai bursa?
Dengan skor likuiditas --/100, SNAKE menunjukkan kedalaman pasar yang stabil di berbagai venue perdagangan dengan volume tinggi.
Berapa volume harian untuk SNAKE?
Selama 24 jam terakhir, para pedagang telah menukar senilai Rp-- dari SNAKE. Volume perdagangan yang tinggi berkontribusi pada spread yang lebih ketat dan transaksi yang lebih lancar.
Berapa rentang harga hari ini untuk Pepe Predator?
Harga telah bergerak antara Rp hingga Rp, mencerminkan rentang volatilitas hari ini.
Apa yang menentukan aksesibilitas dan popularitas SNAKE di pasar global?
Faktor-faktor tersebut meliputi daftar di bursa, ketersediaan pasangan perdagangan, kedalaman likuiditas, serta seberapa terintegrasi SNAKE dalam ekosistem --.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
|01-15 10:43:43
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.