Harga Pepedex Hari Ini

Harga live Pepedex (PPDEX) hari ini adalah $ 0.04176521, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PPDEX ke USD saat ini adalah $ 0.04176521 per PPDEX.

Pepedex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,294, dengan suplai yang beredar 557.73K PPDEX. Selama 24 jam terakhir, PPDEX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 32.47, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03146996.

Dalam kinerja jangka pendek, PPDEX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pepedex (PPDEX)

Kapitalisasi Pasar $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K Suplai Peredaran 557.73K 557.73K 557.73K Total Suplai 626,676.3698815025 626,676.3698815025 626,676.3698815025

Kapitalisasi Pasar Pepedex saat ini adalah $ 23.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PPDEX adalah 557.73K, dan total suplainya sebesar 626676.3698815025. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.17K.