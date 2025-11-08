Harga Pepega Hari Ini

Harga live Pepega (PEPEGA) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEPEGA ke USD saat ini adalah -- per PEPEGA.

Pepega saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,831, dengan suplai yang beredar 420.69B PEPEGA. Selama 24 jam terakhir, PEPEGA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PEPEGA bergerak +2.18% dalam satu jam terakhir dan -13.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pepega (PEPEGA)

Kapitalisasi Pasar $ 38.83K$ 38.83K $ 38.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.83K$ 38.83K $ 38.83K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

