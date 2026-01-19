Berapa nilai PEPO saat ini?

PEPO saat ini diperdagangkan seharga Rp9.37587761560300000, dengan pergerakan harga sebesar -9.75% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan PEPO hari ini, naik atau turun?

PEPO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme.

Seberapa populer PEPO hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual PEPO.

Apa yang membuat PEPO berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme dan dibangun di atas jaringan --, PEPO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah PEPO yang beredar di pasar?

Terdapat 997734064.77619 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah PEPO sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp252.98356903169950000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp7.92201996608400000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.