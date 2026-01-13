Harga Peppa The Shiba Hari Ini

Harga live Peppa The Shiba (PEPPA) hari ini adalah $ 0.00001424, dengan perubahan 6.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEPPA ke USD saat ini adalah $ 0.00001424 per PEPPA.

Peppa The Shiba saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,235.12, dengan suplai yang beredar 999.36M PEPPA. Selama 24 jam terakhir, PEPPA diperdagangkan antara $ 0.00001372 (low) dan $ 0.00001526 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00114087, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001291.

Dalam kinerja jangka pendek, PEPPA bergerak +3.25% dalam satu jam terakhir dan -4.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Peppa The Shiba (PEPPA)

Kapitalisasi Pasar $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K Suplai Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Total Suplai 999,362,799.157502 999,362,799.157502 999,362,799.157502

