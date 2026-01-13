BursaDEX+
Harga live Peppa The Shiba hari ini adalah 0.00001424 USD. Kapitalisasi pasar PEPPA adalah 14,235.12 USD. Lacak informasi harga aktual PEPPA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PEPPA

Info Harga PEPPA

Penjelasan PEPPA

Tokenomi PEPPA

Prakiraan Harga PEPPA

Harga Peppa The Shiba (PEPPA)

Harga Live 1 PEPPA ke USD:

-5.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Peppa The Shiba (PEPPA)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:16:10 (UTC+8)

Harga Peppa The Shiba Hari Ini

Harga live Peppa The Shiba (PEPPA) hari ini adalah $ 0.00001424, dengan perubahan 6.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEPPA ke USD saat ini adalah $ 0.00001424 per PEPPA.

Peppa The Shiba saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,235.12, dengan suplai yang beredar 999.36M PEPPA. Selama 24 jam terakhir, PEPPA diperdagangkan antara $ 0.00001372 (low) dan $ 0.00001526 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00114087, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001291.

Dalam kinerja jangka pendek, PEPPA bergerak +3.25% dalam satu jam terakhir dan -4.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Peppa The Shiba (PEPPA)

Kapitalisasi Pasar Peppa The Shiba saat ini adalah $ 14.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEPPA adalah 999.36M, dan total suplainya sebesar 999362799.157502. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.24K.

Riwayat Harga Peppa The Shiba USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+3.25%

-6.17%

-4.20%

-4.20%

Riwayat Harga Peppa The Shiba (PEPPA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Peppa The Shiba ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Peppa The Shiba ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Peppa The Shiba ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Peppa The Shiba ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.17%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Peppa The Shiba

Prediksi Harga Peppa The Shiba (PEPPA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PEPPA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Peppa The Shiba (PEPPA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Peppa The Shiba berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Peppa The Shiba yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PEPPA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Peppa The Shiba.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang Peppa The Shiba

Berapa harga Peppa The Shiba saat ini?

Peppa The Shiba diperdagangkan pada Rp0.23994715344800000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -6.17% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat PEPPA?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp239864924.36732400000, PEPPA berada di peringkat #10623 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Peppa The Shiba?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar PEPPA?

Terdapat 999362799.157502 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Peppa The Shiba berosilasi antara Rp0.23118503829400000 dan Rp0.25713437932700000, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Peppa The Shiba dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp19.22391214566150000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi PEPPA?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku PEPPA dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Peppa The Shiba

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:16:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Peppa The Shiba (PEPPA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi Peppa The Shiba Selengkapnya

