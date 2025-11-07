Harga PepsiCo xStock Hari Ini

Harga live PepsiCo xStock (PEPX) hari ini adalah $ 142.76, dengan perubahan 0.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEPX ke USD saat ini adalah $ 142.76 per PEPX.

PepsiCo xStock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 202,180, dengan suplai yang beredar 1.42K PEPX. Selama 24 jam terakhir, PEPX diperdagangkan antara $ 141.19 (low) dan $ 143.64 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 177.28, sementara all-time low aset ini adalah $ 137.74.

Dalam kinerja jangka pendek, PEPX bergerak +0.32% dalam satu jam terakhir dan -2.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PepsiCo xStock (PEPX)

Kapitalisasi Pasar $ 202.18K$ 202.18K $ 202.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Suplai Peredaran 1.42K 1.42K 1.42K Total Suplai 24,142.005477384 24,142.005477384 24,142.005477384

Kapitalisasi Pasar PepsiCo xStock saat ini adalah $ 202.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEPX adalah 1.42K, dan total suplainya sebesar 24142.005477384. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.45M.