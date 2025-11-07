Informasi Harga PER Project (PER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00120272 $ 0.00120272 $ 0.00120272 Low 24 Jam $ 0.00129828 $ 0.00129828 $ 0.00129828 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00120272$ 0.00120272 $ 0.00120272 High 24 Jam $ 0.00129828$ 0.00129828 $ 0.00129828 All Time High $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) +0.27% Perubahan Harga (1 Hari) +1.28% Perubahan Harga (7H) +1.61% Perubahan Harga (7H) +1.61%

Harga aktual PER Project (PER) adalah $0.0012607. Selama 24 jam terakhir, PER diperdagangkan antara low $ 0.00120272 dan high $ 0.00129828, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPER adalah $ 2.53, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PER telah berubah sebesar +0.27% selama 1 jam terakhir, +1.28% selama 24 jam, dan +1.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PER Project (PER)

Kapitalisasi Pasar $ 758.79K$ 758.79K $ 758.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 758.79K$ 758.79K $ 758.79K Suplai Peredaran 600.00M 600.00M 600.00M Total Suplai 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PER Project saat ini adalah $ 758.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PER adalah 600.00M, dan total suplainya sebesar 600000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 758.79K.