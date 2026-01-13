Harga Perry (PERRY)
Harga live Perry (PERRY) hari ini adalah $ 0.00016013, dengan perubahan 0.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PERRY ke USD saat ini adalah $ 0.00016013 per PERRY.
Perry saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,128, dengan suplai yang beredar 1.00B PERRY. Selama 24 jam terakhir, PERRY diperdagangkan antara $ 0.00015837 (low) dan $ 0.00018819 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01783987, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015808.
Dalam kinerja jangka pendek, PERRY bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -10.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Perry saat ini adalah $ 160.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PERRY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.13K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Perry ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Perry ke USD adalah $ -0.0001132327.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Perry ke USD adalah $ -0.0001126465.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Perry ke USD adalah $ -0.0008749151381754445.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.52%
|30 Days
|$ -0.0001132327
|-70.71%
|60 Hari
|$ -0.0001126465
|-70.34%
|90 Hari
|$ -0.0008749151381754445
|-84.52%
Pada tahun 2040, harga Perry berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga saat ini dari Perry?
Perry dihargai sebesar Rp2.69700066204150000, bergerak naik -0.52% hari ini.
Seberapa cepatkah komunitas PERRY berkembang?
Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.
Bagaimana permintaan memengaruhi harga Perry?
Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Binance Alpha Spotlight,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.
Berapa volume perdagangan PERRY hari ini?
Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.
Bagaimana perbandingan PERRY dengan kinerja historisnya?
Harga tertinggi (ATH) adalah Rp300.46925123795850000 dan harga terendah (ATL) adalah Rp2.66247339446400000, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.
Berapa banyak token yang beredar?
Terdapat 1000000000.0 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
