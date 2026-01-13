Harga Perry Hari Ini

Harga live Perry (PERRY) hari ini adalah $ 0.00016013, dengan perubahan 0.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PERRY ke USD saat ini adalah $ 0.00016013 per PERRY.

Perry saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,128, dengan suplai yang beredar 1.00B PERRY. Selama 24 jam terakhir, PERRY diperdagangkan antara $ 0.00015837 (low) dan $ 0.00018819 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01783987, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015808.

Dalam kinerja jangka pendek, PERRY bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -10.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Perry (PERRY)

Kapitalisasi Pasar $ 160.13K$ 160.13K $ 160.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 160.13K$ 160.13K $ 160.13K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Perry saat ini adalah $ 160.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PERRY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.13K.