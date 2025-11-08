Harga Petals Hari Ini

Harga live Petals (PTS) hari ini adalah $ 0.00000422, dengan perubahan 4.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PTS ke USD saat ini adalah $ 0.00000422 per PTS.

Petals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,567, dengan suplai yang beredar 14.12B PTS. Selama 24 jam terakhir, PTS diperdagangkan antara $ 0.00000416 (low) dan $ 0.00000441 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00409823, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000189.

Dalam kinerja jangka pendek, PTS bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -6.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Petals (PTS)

Kapitalisasi Pasar $ 59.57K$ 59.57K $ 59.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 421.72K$ 421.72K $ 421.72K Suplai Peredaran 14.12B 14.12B 14.12B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Petals saat ini adalah $ 59.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PTS adalah 14.12B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 421.72K.