Harga Pharaohs Hari Ini

Harga live Pharaohs (PHRZ) hari ini adalah $ 0.00000707, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHRZ ke USD saat ini adalah $ 0.00000707 per PHRZ.

Pharaohs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,085, dengan suplai yang beredar 4.25B PHRZ. Selama 24 jam terakhir, PHRZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00064065, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000026.

Dalam kinerja jangka pendek, PHRZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pharaohs (PHRZ)

Kapitalisasi Pasar $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.30K$ 45.30K $ 45.30K Suplai Peredaran 4.25B 4.25B 4.25B Total Suplai 6,402,527,547.959303 6,402,527,547.959303 6,402,527,547.959303

