Harga Phauntem Hari Ini

Harga live Phauntem (PHAUNTEM) hari ini adalah $ 0.00076763, dengan perubahan 6.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHAUNTEM ke USD saat ini adalah $ 0.00076763 per PHAUNTEM.

Phauntem saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,671.61, dengan suplai yang beredar 9.99M PHAUNTEM. Selama 24 jam terakhir, PHAUNTEM diperdagangkan antara $ 0.00076023 (low) dan $ 0.0008216 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.229457, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00072288.

Dalam kinerja jangka pendek, PHAUNTEM bergerak +0.97% dalam satu jam terakhir dan -2.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Phauntem (PHAUNTEM)

Kapitalisasi Pasar $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K Suplai Peredaran 9.99M 9.99M 9.99M Total Suplai 9,993,935.0 9,993,935.0 9,993,935.0

Kapitalisasi Pasar Phauntem saat ini adalah $ 7.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHAUNTEM adalah 9.99M, dan total suplainya sebesar 9993935.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.67K.