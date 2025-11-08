Harga Phill Hari Ini

Harga live Phill (PHILL) hari ini adalah $ 0.0000192, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHILL ke USD saat ini adalah $ 0.0000192 per PHILL.

Phill saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,162.79, dengan suplai yang beredar 997.86M PHILL. Selama 24 jam terakhir, PHILL diperdagangkan antara $ 0.00001913 (low) dan $ 0.00001968 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00153573, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001829.

Dalam kinerja jangka pendek, PHILL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Phill (PHILL)

Kapitalisasi Pasar $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Suplai Peredaran 997.86M 997.86M 997.86M Total Suplai 997,861,180.36113 997,861,180.36113 997,861,180.36113

Kapitalisasi Pasar Phill saat ini adalah $ 19.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHILL adalah 997.86M, dan total suplainya sebesar 997861180.36113. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.16K.