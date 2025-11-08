Harga Phoenix Blockchain Hari Ini

Harga live Phoenix Blockchain (PHX) hari ini adalah $ 0.00940638, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHX ke USD saat ini adalah $ 0.00940638 per PHX.

Phoenix Blockchain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,100, dengan suplai yang beredar 7.67M PHX. Selama 24 jam terakhir, PHX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.45, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00145453.

Dalam kinerja jangka pendek, PHX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Phoenix Blockchain (PHX)

Kapitalisasi Pasar $ 72.10K$ 72.10K $ 72.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.10K$ 72.10K $ 72.10K Suplai Peredaran 7.67M 7.67M 7.67M Total Suplai 7,665,038.002764521 7,665,038.002764521 7,665,038.002764521

Kapitalisasi Pasar Phoenix Blockchain saat ini adalah $ 72.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHX adalah 7.67M, dan total suplainya sebesar 7665038.002764521. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.10K.