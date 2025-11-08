Harga PhoenixDAO Hari Ini

Harga live PhoenixDAO (PHNX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHNX ke USD saat ini adalah -- per PHNX.

PhoenixDAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,959.94, dengan suplai yang beredar 51.90M PHNX. Selama 24 jam terakhir, PHNX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.318999, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PHNX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PhoenixDAO (PHNX)

Kapitalisasi Pasar $ 18.96K$ 18.96K $ 18.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.19K$ 40.19K $ 40.19K Suplai Peredaran 51.90M 51.90M 51.90M Total Suplai 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PhoenixDAO saat ini adalah $ 18.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHNX adalah 51.90M, dan total suplainya sebesar 110000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.19K.