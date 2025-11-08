Harga Phteven Hari Ini

Harga live Phteven (PHTEVE) hari ini adalah $ 0.00002228, dengan perubahan 4.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHTEVE ke USD saat ini adalah $ 0.00002228 per PHTEVE.

Phteven saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,282, dengan suplai yang beredar 1.00B PHTEVE. Selama 24 jam terakhir, PHTEVE diperdagangkan antara $ 0.00002142 (low) dan $ 0.00002217 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00340527, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002013.

Dalam kinerja jangka pendek, PHTEVE bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -24.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Phteven (PHTEVE)

Kapitalisasi Pasar $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

