Harga Physical Gold Hari Ini

Harga live Physical Gold (GOLD) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOLD ke USD saat ini adalah -- per GOLD.

Physical Gold saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,140, dengan suplai yang beredar 998.96M GOLD. Selama 24 jam terakhir, GOLD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00168629, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOLD bergerak +2.87% dalam satu jam terakhir dan -13.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Physical Gold (GOLD)

Kapitalisasi Pasar $ 48.14K$ 48.14K $ 48.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.14K$ 48.14K $ 48.14K Suplai Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Total Suplai 998,955,462.990736 998,955,462.990736 998,955,462.990736

