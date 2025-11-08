Harga Pickle Hari Ini

Harga live Pickle (PICKLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PICKLE ke USD saat ini adalah -- per PICKLE.

Pickle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,756.55, dengan suplai yang beredar 69.42M PICKLE. Selama 24 jam terakhir, PICKLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.075552, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PICKLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pickle (PICKLE)

Kapitalisasi Pasar $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Suplai Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Total Suplai 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Kapitalisasi Pasar Pickle saat ini adalah $ 18.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PICKLE adalah 69.42M, dan total suplainya sebesar 69420000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.76K.