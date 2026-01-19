BursaDEX+
Harga live pipi the cat hari ini adalah 0.00941684 USD. Kapitalisasi pasar PIPI adalah 9,402.44 USD. Lacak informasi harga aktual PIPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live pipi the cat hari ini adalah 0.00941684 USD. Kapitalisasi pasar PIPI adalah 9,402.44 USD. Lacak informasi harga aktual PIPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga pipi the cat (PIPI)

Harga Live 1 PIPI ke USD:

$0.00941684
-4.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live pipi the cat (PIPI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:46:18 (UTC+8)

Harga pipi the cat Hari Ini

Harga live pipi the cat (PIPI) hari ini adalah $ 0.00941684, dengan perubahan 4.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIPI ke USD saat ini adalah $ 0.00941684 per PIPI.

pipi the cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,402.44, dengan suplai yang beredar 998.47K PIPI. Selama 24 jam terakhir, PIPI diperdagangkan antara $ 0.00941859 (low) dan $ 0.01008109 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.12, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00767172.

Dalam kinerja jangka pendek, PIPI bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -2.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar pipi the cat (PIPI)

$ 9.40K
--
$ 9.40K
998.47K
998,470.896233787
Kapitalisasi Pasar pipi the cat saat ini adalah $ 9.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIPI adalah 998.47K, dan total suplainya sebesar 998470.896233787. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.40K.

Riwayat Harga pipi the cat USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00941859
Low 24 Jam
$ 0.01008109
High 24 Jam

$ 0.00941859
$ 0.01008109
$ 1.12
$ 0.00767172
-0.41%

-4.69%

-2.02%

-2.02%

Riwayat Harga pipi the cat (PIPI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga pipi the cat ke USD adalah $ -0.000463690418629528.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga pipi the cat ke USD adalah $ +0.0005988159.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga pipi the cat ke USD adalah $ -0.0004518501.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga pipi the cat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000463690418629528-4.69%
30 Days$ +0.0005988159+6.36%
60 Hari$ -0.0004518501-4.79%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk pipi the cat

Prediksi Harga pipi the cat (PIPI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PIPI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga pipi the cat (PIPI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga pipi the cat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Tentang pipi the cat

Berapa harga saat ini dari pipi the cat?

Diperdagangkan pada Rp159.15769435359800000, pipi the cat telah menunjukkan pergerakan harga sebesar -4.69% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana suplai token memengaruhi valuasi PIPI?

Suplai memainkan peran penting: dengan 998470.896233787 token yang beredar, kelangkaan atau inflasi dapat secara signifikan memengaruhi perilaku harga dalam jangka panjang.

Berapa kapitalisasi pasar dari pipi the cat?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp158914314.32391800000, menempati peringkat #11587 secara global dan mengindikasikan skala adopsi jaringan.

Bagaimana aktivitas perdagangan 24 jam terakhir?

PIPI mencatat volume perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan likuiditas dan aktivitas pengguna saat ini.

Apa rentang harga 24 jam terakhir?

Harganya bergerak antara Rp159.18727178776050000 dan Rp170.38444329213550000, membantu investor mengevaluasi momentum jangka pendek.

Bagaimana posisi pipi the cat dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed?

Sebagai token Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed, PIPI bersaing dengan aset serupa berdasarkan utilitas, suplai, adopsi, dan tren kinerja.

Tren ekonomi token jangka panjang apa yang penting?

Emit, pembakaran, jadwal pembukaan, dan hadiah staking—yang sering kali terkait dengan ekonomi --—dapat memengaruhi suplai masa depan dan kepercayaan pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang pipi the cat

