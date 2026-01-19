Harga pipi the cat Hari Ini

Harga live pipi the cat (PIPI) hari ini adalah $ 0.00941684, dengan perubahan 4.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIPI ke USD saat ini adalah $ 0.00941684 per PIPI.

pipi the cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,402.44, dengan suplai yang beredar 998.47K PIPI. Selama 24 jam terakhir, PIPI diperdagangkan antara $ 0.00941859 (low) dan $ 0.01008109 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.12, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00767172.

Dalam kinerja jangka pendek, PIPI bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -2.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar pipi the cat (PIPI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Suplai Peredaran 998.47K 998.47K 998.47K Total Suplai 998,470.896233787 998,470.896233787 998,470.896233787

Kapitalisasi Pasar pipi the cat saat ini adalah $ 9.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIPI adalah 998.47K, dan total suplainya sebesar 998470.896233787. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.40K.