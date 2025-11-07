Harga Pisces Hari Ini

Harga live Pisces (PISCES) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PISCES ke USD saat ini adalah -- per PISCES.

Pisces saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 177,852, dengan suplai yang beredar 1000.00M PISCES. Selama 24 jam terakhir, PISCES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00926443, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PISCES bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan +67.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pisces (PISCES)

Kapitalisasi Pasar $ 177.85K$ 177.85K $ 177.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 177.85K$ 177.85K $ 177.85K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,995,855.272782 999,995,855.272782 999,995,855.272782

Kapitalisasi Pasar Pisces saat ini adalah $ 177.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PISCES adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999995855.272782. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 177.85K.