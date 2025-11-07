BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Piteas hari ini adalah 0.037591 USD. Lacak informasi harga aktual PTS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PTS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Piteas hari ini adalah 0.037591 USD. Lacak informasi harga aktual PTS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PTS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PTS

Info Harga PTS

Penjelasan PTS

Whitepaper PTS

Situs Web Resmi PTS

Tokenomi PTS

Prakiraan Harga PTS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Piteas

Harga Piteas (PTS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PTS ke USD:

$0.037591
$0.037591$0.037591
-0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Piteas (PTS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:45:27 (UTC+8)

Informasi Harga Piteas (PTS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03534923
$ 0.03534923$ 0.03534923
Low 24 Jam
$ 0.0394163
$ 0.0394163$ 0.0394163
High 24 Jam

$ 0.03534923
$ 0.03534923$ 0.03534923

$ 0.0394163
$ 0.0394163$ 0.0394163

$ 0.188811
$ 0.188811$ 0.188811

$ 0.02655323
$ 0.02655323$ 0.02655323

-1.19%

-0.18%

-0.90%

-0.90%

Harga aktual Piteas (PTS) adalah $0.037591. Selama 24 jam terakhir, PTS diperdagangkan antara low $ 0.03534923 dan high $ 0.0394163, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPTS adalah $ 0.188811, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02655323.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PTS telah berubah sebesar -1.19% selama 1 jam terakhir, -0.18% selama 24 jam, dan -0.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Piteas (PTS)

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Piteas saat ini adalah $ 2.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PTS adalah 70.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.79M.

Riwayat Harga Piteas (PTS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Piteas ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Piteas ke USD adalah $ +0.0003817328.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Piteas ke USD adalah $ -0.0072907669.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Piteas ke USD adalah $ -0.03118415440730832.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.18%
30 Days$ +0.0003817328+1.02%
60 Hari$ -0.0072907669-19.39%
90 Hari$ -0.03118415440730832-45.34%

Apa yang dimaksud dengan Piteas (PTS)

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain.

What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction.

History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023.

What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release.

What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Piteas (PTS)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Piteas (USD)

Berapa nilai Piteas (PTS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Piteas (PTS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Piteas.

Cek prediksi harga Piteas sekarang!

PTS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Piteas (PTS)

Memahami tokenomi Piteas (PTS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PTS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Piteas (PTS)

Berapa nilai Piteas (PTS) hari ini?
Harga live PTS dalam USD adalah 0.037591 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PTS ke USD saat ini?
Harga PTS ke USD saat ini adalah $ 0.037591. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Piteas?
Kapitalisasi pasar PTS adalah $ 2.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PTS?
Suplai beredar PTS adalah 70.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PTS?
PTS mencapai harga ATH sebesar 0.188811 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PTS?
PTS mencapai harga ATL 0.02655323 USD.
Berapa volume perdagangan PTS?
Volume perdagangan 24 jam live PTS adalah -- USD.
Akankah harga PTS naik lebih tinggi tahun ini?
PTS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PTS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:45:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Piteas (PTS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,952.15
$100,952.15$100,952.15

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.84
$3,294.84$3,294.84

-0.15%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1017
$1.1017$1.1017

+28.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.37
$154.37$154.37

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,952.15
$100,952.15$100,952.15

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.84
$3,294.84$3,294.84

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.37
$154.37$154.37

-0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1967
$2.1967$2.1967

-1.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$954.49
$954.49$954.49

+2.23%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.873
$4.873$4.873

+387.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007365
$0.007365$0.007365

+245.12%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002978
$0.00002978$0.00002978

+176.50%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7703
$13.7703$13.7703

+125.37%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0922
$0.0922$0.0922

+84.40%