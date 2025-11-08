Harga Pixel Hari Ini

Harga live Pixel (PXL) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PXL ke USD saat ini adalah -- per PXL.

Pixel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,288.27, dengan suplai yang beredar 644.08M PXL. Selama 24 jam terakhir, PXL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00685466, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PXL bergerak +1.21% dalam satu jam terakhir dan -12.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pixel (PXL)

Kapitalisasi Pasar $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Suplai Peredaran 644.08M 644.08M 644.08M Total Suplai 644,077,964.125998 644,077,964.125998 644,077,964.125998

Kapitalisasi Pasar Pixel saat ini adalah $ 16.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PXL adalah 644.08M, dan total suplainya sebesar 644077964.125998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.29K.