Harga PixelRealm Hari Ini

Harga live PixelRealm (NFTB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NFTB ke USD saat ini adalah -- per NFTB.

PixelRealm saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 123,535, dengan suplai yang beredar 706.21M NFTB. Selama 24 jam terakhir, NFTB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.62758, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NFTB bergerak -0.24% dalam satu jam terakhir dan -14.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PixelRealm (NFTB)

Kapitalisasi Pasar $ 123.54K$ 123.54K $ 123.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 127.05K$ 127.05K $ 127.05K Suplai Peredaran 706.21M 706.21M 706.21M Total Suplai 726,277,000.0 726,277,000.0 726,277,000.0

Kapitalisasi Pasar PixelRealm saat ini adalah $ 123.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NFTB adalah 706.21M, dan total suplainya sebesar 726277000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.05K.