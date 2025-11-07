BursaDEX+
Harga live PIXL hari ini adalah 0.02223332 USD. Lacak informasi harga aktual PIXL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PIXL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga PIXL (PIXL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PIXL ke USD:

$0.0222588
-1.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live PIXL (PIXL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:37:28 (UTC+8)

Informasi Harga PIXL (PIXL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02136387
Low 24 Jam
$ 0.02273528
High 24 Jam

$ 0.02136387
$ 0.02273528
$ 0.164294
$ 0.00590734
+0.07%

-2.06%

-23.88%

-23.88%

Harga aktual PIXL (PIXL) adalah $0.02223332. Selama 24 jam terakhir, PIXL diperdagangkan antara low $ 0.02136387 dan high $ 0.02273528, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPIXL adalah $ 0.164294, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00590734.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PIXL telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -2.06% selama 24 jam, dan -23.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PIXL (PIXL)

$ 11.12M
--
$ 11.12M
500.00M
500,000,000.0
Kapitalisasi Pasar PIXL saat ini adalah $ 11.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIXL adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.12M.

Riwayat Harga PIXL (PIXL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PIXL ke USD adalah $ -0.00046992117566853.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PIXL ke USD adalah $ -0.0024930532.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PIXL ke USD adalah $ -0.0036223681.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PIXL ke USD adalah $ -0.00708117061618303.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00046992117566853-2.06%
30 Days$ -0.0024930532-11.21%
60 Hari$ -0.0036223681-16.29%
90 Hari$ -0.00708117061618303-24.15%

Apa yang dimaksud dengan PIXL (PIXL)

What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc.

What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more.

History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers.

What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene.

What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PIXL (PIXL)

Prediksi Harga PIXL (USD)

Berapa nilai PIXL (PIXL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PIXL (PIXL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PIXL.

Cek prediksi harga PIXL sekarang!

PIXL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PIXL (PIXL)

Memahami tokenomi PIXL (PIXL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIXL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PIXL (PIXL)

Berapa nilai PIXL (PIXL) hari ini?
Harga live PIXL dalam USD adalah 0.02223332 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PIXL ke USD saat ini?
Harga PIXL ke USD saat ini adalah $ 0.02223332. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PIXL?
Kapitalisasi pasar PIXL adalah $ 11.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PIXL?
Suplai beredar PIXL adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PIXL?
PIXL mencapai harga ATH sebesar 0.164294 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PIXL?
PIXL mencapai harga ATL 0.00590734 USD.
Berapa volume perdagangan PIXL?
Volume perdagangan 24 jam live PIXL adalah -- USD.
Akankah harga PIXL naik lebih tinggi tahun ini?
PIXL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIXL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:37:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

