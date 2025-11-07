Harga Planet Finance Hari Ini

Harga live Planet Finance (AQUA) hari ini adalah $ 1.55, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AQUA ke USD saat ini adalah $ 1.55 per AQUA.

Planet Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 138,354, dengan suplai yang beredar 89.50K AQUA. Selama 24 jam terakhir, AQUA diperdagangkan antara $ 1.53 (low) dan $ 1.59 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2,302.82, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.2.

Dalam kinerja jangka pendek, AQUA bergerak +0.99% dalam satu jam terakhir dan -11.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Planet Finance (AQUA)

Kapitalisasi Pasar $ 138.35K$ 138.35K $ 138.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 149.25K$ 149.25K $ 149.25K Suplai Peredaran 89.50K 89.50K 89.50K Total Suplai 96,544.82 96,544.82 96,544.82

Kapitalisasi Pasar Planet Finance saat ini adalah $ 138.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AQUA adalah 89.50K, dan total suplainya sebesar 96544.82. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.25K.