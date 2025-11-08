Harga PlanetWatch Hari Ini

Harga live PlanetWatch (PLANETS) hari ini adalah $ 0.0000145, dengan perubahan 6.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLANETS ke USD saat ini adalah $ 0.0000145 per PLANETS.

PlanetWatch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,252, dengan suplai yang beredar 4.50B PLANETS. Selama 24 jam terakhir, PLANETS diperdagangkan antara $ 0.00001365 (low) dan $ 0.00001464 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.494584, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000618.

Dalam kinerja jangka pendek, PLANETS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PlanetWatch (PLANETS)

Kapitalisasi Pasar $ 65.25K$ 65.25K $ 65.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.26K$ 65.26K $ 65.26K Suplai Peredaran 4.50B 4.50B 4.50B Total Suplai 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PlanetWatch saat ini adalah $ 65.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLANETS adalah 4.50B, dan total suplainya sebesar 4500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.26K.