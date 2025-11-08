Harga plankton Hari Ini

Harga live plankton (PLANKTON) hari ini adalah $ 0.00002353, dengan perubahan 1.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLANKTON ke USD saat ini adalah $ 0.00002353 per PLANKTON.

plankton saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,496, dengan suplai yang beredar 998.39M PLANKTON. Selama 24 jam terakhir, PLANKTON diperdagangkan antara $ 0.00002329 (low) dan $ 0.000024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00381571, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001654.

Dalam kinerja jangka pendek, PLANKTON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar plankton (PLANKTON)

Kapitalisasi Pasar $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Suplai Peredaran 998.39M 998.39M 998.39M Total Suplai 998,386,227.054928 998,386,227.054928 998,386,227.054928

