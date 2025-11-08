Harga PlayNity Hari Ini

Harga live PlayNity (PLY) hari ini adalah $ 0.00017911, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLY ke USD saat ini adalah $ 0.00017911 per PLY.

PlayNity saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,543.39, dengan suplai yang beredar 97.95M PLY. Selama 24 jam terakhir, PLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.357112, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00017482.

Dalam kinerja jangka pendek, PLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PlayNity (PLY)

Kapitalisasi Pasar $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K Suplai Peredaran 97.95M 97.95M 97.95M Total Suplai 106,374,448.0 106,374,448.0 106,374,448.0

