Harga Pleb Hari Ini

Harga live Pleb (PLEB) hari ini adalah $ 0.00002077, dengan perubahan 4.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLEB ke USD saat ini adalah $ 0.00002077 per PLEB.

Pleb saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,734, dengan suplai yang beredar 1.00B PLEB. Selama 24 jam terakhir, PLEB diperdagangkan antara $ 0.00001939 (low) dan $ 0.00002184 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00357907, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001939.

Dalam kinerja jangka pendek, PLEB bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -18.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pleb (PLEB)

Kapitalisasi Pasar $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pleb saat ini adalah $ 20.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLEB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.73K.