Harga live Plebbit hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PLEB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLEB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Plebbit hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PLEB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLEB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLEB

Info Harga PLEB

Penjelasan PLEB

Whitepaper PLEB

Situs Web Resmi PLEB

Tokenomi PLEB

Prakiraan Harga PLEB

Logo Plebbit

Harga Plebbit (PLEB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PLEB ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Plebbit (PLEB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:56:27 (UTC+8)

Informasi Harga Plebbit (PLEB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.01%

-15.03%

-15.03%

Harga aktual Plebbit (PLEB) adalah --. Selama 24 jam terakhir, PLEB diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLEB adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLEB telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -15.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Plebbit (PLEB)

$ 665.72K
$ 665.72K$ 665.72K

--
----

$ 665.72K
$ 665.72K$ 665.72K

1.49T
1.49T 1.49T

1,494,065,210,287.886
1,494,065,210,287.886 1,494,065,210,287.886

Kapitalisasi Pasar Plebbit saat ini adalah $ 665.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLEB adalah 1.49T, dan total suplainya sebesar 1494065210287.886. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 665.72K.

Riwayat Harga Plebbit (PLEB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Plebbit ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Plebbit ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Plebbit ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Plebbit ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.01%
30 Days$ 0-60.65%
60 Hari$ 0-59.74%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Plebbit (PLEB)

PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps.

WHAT IS PLEBBIT? Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha.

WHY NOT FEDERATED? Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities.

WHY NOT A BLOCKCHAIN? Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media).

HOW CAN I USE IT? Check out the clients on plebbit.com

Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced.

To learn more, please visit plebbit.com

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Plebbit (PLEB)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Plebbit (USD)

Berapa nilai Plebbit (PLEB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Plebbit (PLEB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plebbit.

Cek prediksi harga Plebbit sekarang!

PLEB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Plebbit (PLEB)

Memahami tokenomi Plebbit (PLEB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLEB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Plebbit (PLEB)

Berapa nilai Plebbit (PLEB) hari ini?
Harga live PLEB dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLEB ke USD saat ini?
Harga PLEB ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Plebbit?
Kapitalisasi pasar PLEB adalah $ 665.72K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLEB?
Suplai beredar PLEB adalah 1.49T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLEB?
PLEB mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLEB?
PLEB mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan PLEB?
Volume perdagangan 24 jam live PLEB adalah -- USD.
Akankah harga PLEB naik lebih tinggi tahun ini?
PLEB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLEB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Plebbit (PLEB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

