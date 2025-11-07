BursaDEX+
Harga live PlotX hari ini adalah 0.00543311 USD. Lacak informasi harga aktual PLOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLOT

Info Harga PLOT

Penjelasan PLOT

Situs Web Resmi PLOT

Tokenomi PLOT

Prakiraan Harga PLOT

Harga PlotX (PLOT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PLOT ke USD:

$0.00543306
$0.00543306
-2.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live PlotX (PLOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:06:36 (UTC+8)

Informasi Harga PlotX (PLOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00541098
$ 0.00541098
Low 24 Jam
$ 0.00557016
$ 0.00557016
High 24 Jam

$ 0.00541098
$ 0.00541098

$ 0.00557016
$ 0.00557016

$ 0.376907
$ 0.376907

$ 0.00315491
$ 0.00315491

-0.66%

-2.45%

-11.53%

-11.53%

Harga aktual PlotX (PLOT) adalah $0.00543311. Selama 24 jam terakhir, PLOT diperdagangkan antara low $ 0.00541098 dan high $ 0.00557016, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLOT adalah $ 0.376907, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00315491.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLOT telah berubah sebesar -0.66% selama 1 jam terakhir, -2.45% selama 24 jam, dan -11.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PlotX (PLOT)

$ 566.44K
$ 566.44K

--
--

$ 1.09M
$ 1.09M

104.26M
104.26M

200,000,000.0
200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PlotX saat ini adalah $ 566.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLOT adalah 104.26M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.09M.

Riwayat Harga PlotX (PLOT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PlotX ke USD adalah $ -0.000136526602114993.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PlotX ke USD adalah $ -0.0011932234.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PlotX ke USD adalah $ -0.0010745192.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PlotX ke USD adalah $ -0.001428599270355384.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000136526602114993-2.45%
30 Days$ -0.0011932234-21.96%
60 Hari$ -0.0010745192-19.77%
90 Hari$ -0.001428599270355384-20.81%

Apa yang dimaksud dengan PlotX (PLOT)

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets.

PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?”

Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

Sumber Daya PlotX (PLOT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga PlotX (USD)

Berapa nilai PlotX (PLOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PlotX (PLOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PlotX.

Cek prediksi harga PlotX sekarang!

PLOT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PlotX (PLOT)

Memahami tokenomi PlotX (PLOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLOT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PlotX (PLOT)

Berapa nilai PlotX (PLOT) hari ini?
Harga live PLOT dalam USD adalah 0.00543311 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLOT ke USD saat ini?
Harga PLOT ke USD saat ini adalah $ 0.00543311. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PlotX?
Kapitalisasi pasar PLOT adalah $ 566.44K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLOT?
Suplai beredar PLOT adalah 104.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLOT?
PLOT mencapai harga ATH sebesar 0.376907 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLOT?
PLOT mencapai harga ATL 0.00315491 USD.
Berapa volume perdagangan PLOT?
Volume perdagangan 24 jam live PLOT adalah -- USD.
Akankah harga PLOT naik lebih tinggi tahun ini?
PLOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:06:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,596.11

$3,267.43

$1.0467

$153.94

$1.0004

$100,596.11

$3,267.43

$153.94

$2.1920

$943.60

