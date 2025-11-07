Harga Podflow AI by Virtuals Hari Ini

Harga live Podflow AI by Virtuals (POD) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POD ke USD saat ini adalah -- per POD.

Podflow AI by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 111,497, dengan suplai yang beredar 989.68M POD. Selama 24 jam terakhir, POD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00341037, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POD bergerak +3.00% dalam satu jam terakhir dan -8.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Podflow AI by Virtuals (POD)

Kapitalisasi Pasar $ 111.50K$ 111.50K $ 111.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 111.50K$ 111.50K $ 111.50K Suplai Peredaran 989.68M 989.68M 989.68M Total Suplai 989,679,444.3502074 989,679,444.3502074 989,679,444.3502074

Kapitalisasi Pasar Podflow AI by Virtuals saat ini adalah $ 111.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POD adalah 989.68M, dan total suplainya sebesar 989679444.3502074. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 111.50K.