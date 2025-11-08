Harga Pog Hari Ini

Harga live Pog (POG) hari ini adalah $ 0.00002771, dengan perubahan 2.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POG ke USD saat ini adalah $ 0.00002771 per POG.

Pog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,553, dengan suplai yang beredar 999.70M POG. Selama 24 jam terakhir, POG diperdagangkan antara $ 0.00002639 (low) dan $ 0.00002774 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00286712, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002539.

Dalam kinerja jangka pendek, POG bergerak +2.24% dalam satu jam terakhir dan -13.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pog (POG)

Kapitalisasi Pasar $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Suplai Peredaran 999.70M 999.70M 999.70M Total Suplai 999,704,127.854351 999,704,127.854351 999,704,127.854351

Kapitalisasi Pasar Pog saat ini adalah $ 27.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POG adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999704127.854351. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.55K.