Harga Poggers Hari Ini

Harga live Poggers ($POGGERS) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $POGGERS ke USD saat ini adalah -- per $POGGERS.

Poggers saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,422, dengan suplai yang beredar 984.68M $POGGERS. Selama 24 jam terakhir, $POGGERS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $POGGERS bergerak -10.52% dalam satu jam terakhir dan -58.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Poggers ($POGGERS)

Kapitalisasi Pasar $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Suplai Peredaran 984.68M 984.68M 984.68M Total Suplai 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

Kapitalisasi Pasar Poggers saat ini adalah $ 55.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $POGGERS adalah 984.68M, dan total suplainya sebesar 984682053.5646772. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.42K.