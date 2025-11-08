Harga Polkarare Hari Ini

Harga live Polkarare (PRARE) hari ini adalah $ 0.00097969, dengan perubahan 8.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRARE ke USD saat ini adalah $ 0.00097969 per PRARE.

Polkarare saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,168, dengan suplai yang beredar 51.05M PRARE. Selama 24 jam terakhir, PRARE diperdagangkan antara $ 0.00086601 (low) dan $ 0.0010748 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.35, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00037129.

Dalam kinerja jangka pendek, PRARE bergerak -0.30% dalam satu jam terakhir dan +7.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polkarare (PRARE)

Kapitalisasi Pasar $ 50.17K$ 50.17K $ 50.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.27K$ 98.27K $ 98.27K Suplai Peredaran 51.05M 51.05M 51.05M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Polkarare saat ini adalah $ 50.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRARE adalah 51.05M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.27K.