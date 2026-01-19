Berapa harga real-time Polkaswap hari ini?

Harga live Polkaswap berada pada Rp4.5059108272700000, bergerak -5.34% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk PSWAP?

PSWAP telah diperdagangkan antara Rp4.44827708413050000 dan Rp5.02258634861150000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Polkaswap hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana PSWAP saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa PSWAP menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Polkaswap?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp15554096570.420750000, Polkaswap berada di peringkat #3895, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami PSWAP baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Polkaswap dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp14875.184597350200000, sementara ATL-nya adalah Rp0E-10, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar PSWAP?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (3451989511.559133 token), kinerja kategori dalam Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Sora Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.