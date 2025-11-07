BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pollen hari ini adalah 0.01028821 USD. Lacak informasi harga aktual POLLEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POLLEN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pollen hari ini adalah 0.01028821 USD. Lacak informasi harga aktual POLLEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POLLEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang POLLEN

Info Harga POLLEN

Penjelasan POLLEN

Whitepaper POLLEN

Situs Web Resmi POLLEN

Tokenomi POLLEN

Prakiraan Harga POLLEN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pollen

Harga Pollen (POLLEN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POLLEN ke USD:

$0.01028821
$0.01028821$0.01028821
+2.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Pollen (POLLEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:56:54 (UTC+8)

Informasi Harga Pollen (POLLEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00895061
$ 0.00895061$ 0.00895061
Low 24 Jam
$ 0.01045398
$ 0.01045398$ 0.01045398
High 24 Jam

$ 0.00895061
$ 0.00895061$ 0.00895061

$ 0.01045398
$ 0.01045398$ 0.01045398

$ 0.075806
$ 0.075806$ 0.075806

$ 0.00479056
$ 0.00479056$ 0.00479056

+5.37%

+2.46%

+16.26%

+16.26%

Harga aktual Pollen (POLLEN) adalah $0.01028821. Selama 24 jam terakhir, POLLEN diperdagangkan antara low $ 0.00895061 dan high $ 0.01045398, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOLLEN adalah $ 0.075806, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00479056.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POLLEN telah berubah sebesar +5.37% selama 1 jam terakhir, +2.46% selama 24 jam, dan +16.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pollen (POLLEN)

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

--
----

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

152.71M
152.71M 152.71M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pollen saat ini adalah $ 1.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLLEN adalah 152.71M, dan total suplainya sebesar 420000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.38M.

Riwayat Harga Pollen (POLLEN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pollen ke USD adalah $ +0.00024658.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pollen ke USD adalah $ +0.0053226579.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pollen ke USD adalah $ +0.0053427919.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pollen ke USD adalah $ +0.001026004977427087.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00024658+2.46%
30 Days$ +0.0053226579+51.74%
60 Hari$ +0.0053427919+51.93%
90 Hari$ +0.001026004977427087+11.08%

Apa yang dimaksud dengan Pollen (POLLEN)

Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield.

The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT.

Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates.

Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations.

Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pollen (POLLEN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pollen (USD)

Berapa nilai Pollen (POLLEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pollen (POLLEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pollen.

Cek prediksi harga Pollen sekarang!

POLLEN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pollen (POLLEN)

Memahami tokenomi Pollen (POLLEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POLLEN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pollen (POLLEN)

Berapa nilai Pollen (POLLEN) hari ini?
Harga live POLLEN dalam USD adalah 0.01028821 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POLLEN ke USD saat ini?
Harga POLLEN ke USD saat ini adalah $ 0.01028821. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pollen?
Kapitalisasi pasar POLLEN adalah $ 1.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POLLEN?
Suplai beredar POLLEN adalah 152.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POLLEN?
POLLEN mencapai harga ATH sebesar 0.075806 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POLLEN?
POLLEN mencapai harga ATL 0.00479056 USD.
Berapa volume perdagangan POLLEN?
Volume perdagangan 24 jam live POLLEN adalah -- USD.
Akankah harga POLLEN naik lebih tinggi tahun ini?
POLLEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POLLEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:56:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pollen (POLLEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,726.98
$100,726.98$100,726.98

-1.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,279.98
$3,279.98$3,279.98

-0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0939
$1.0939$1.0939

+27.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.17
$154.17$154.17

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,726.98
$100,726.98$100,726.98

-1.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,279.98
$3,279.98$3,279.98

-0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.17
$154.17$154.17

-1.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1851
$2.1851$2.1851

-2.21%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$950.08
$950.08$950.08

+1.76%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012000
$0.00012000$0.00012000

+2,300.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.378
$4.378$4.378

+337.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007848
$0.007848$0.007848

+267.76%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003439
$0.00003439$0.00003439

+219.31%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.3006
$16.3006$16.3006

+166.78%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1045
$0.1045$0.1045

+109.00%