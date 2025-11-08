Harga Pollo Hari Ini

Harga live Pollo (POLLO) hari ini adalah $ 0.00003129, dengan perubahan 13.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLLO ke USD saat ini adalah $ 0.00003129 per POLLO.

Pollo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,289, dengan suplai yang beredar 1.00B POLLO. Selama 24 jam terakhir, POLLO diperdagangkan antara $ 0.00002631 (low) dan $ 0.0000311 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00172958, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001412.

Dalam kinerja jangka pendek, POLLO bergerak +5.97% dalam satu jam terakhir dan -2.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pollo (POLLO)

Kapitalisasi Pasar $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pollo saat ini adalah $ 31.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLLO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.29K.