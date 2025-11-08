Harga Polyagent Hari Ini

Harga live Polyagent (POLYAGENT) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLYAGENT ke USD saat ini adalah -- per POLYAGENT.

Polyagent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,180, dengan suplai yang beredar 999.95M POLYAGENT. Selama 24 jam terakhir, POLYAGENT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00213733, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POLYAGENT bergerak +2.93% dalam satu jam terakhir dan -0.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polyagent (POLYAGENT)

Kapitalisasi Pasar $ 42.18K$ 42.18K $ 42.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.18K$ 42.18K $ 42.18K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,948,398.938092 999,948,398.938092 999,948,398.938092

Kapitalisasi Pasar Polyagent saat ini adalah $ 42.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLYAGENT adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999948398.938092. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.18K.