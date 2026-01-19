Berapa harga saat ini dari Polytrader by Virtuals?

Polytrader by Virtuals diperdagangkan pada Rp3.00878561691900000, mengalami pergerakan harga sebesar -9.00% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Polytrader by Virtuals adalah Rp709.73318059306050000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp1.85087132293450000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan POLY hari ini?

Market capitalization berada pada Rp2996616615.435000000, menempatkan aset ini di peringkat #6201 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Polytrader by Virtuals?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan POLY.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 998041989.3809735 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Polytrader by Virtuals termasuk?

Polytrader by Virtuals merupakan bagian dari klasifikasi Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai POLY?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan POLY memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.