Harga Pooku Hari Ini

Harga live Pooku ($POOKU) hari ini adalah $ 0.00001417, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $POOKU ke USD saat ini adalah $ 0.00001417 per $POOKU.

Pooku saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,166.36, dengan suplai yang beredar 1.00B $POOKU. Selama 24 jam terakhir, $POOKU diperdagangkan antara $ 0.00001382 (low) dan $ 0.00001455 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00430338, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001103.

Dalam kinerja jangka pendek, $POOKU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pooku ($POOKU)

Kapitalisasi Pasar $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pooku saat ini adalah $ 14.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $POOKU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.17K.